يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد المقرر لها اليوم الأحد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

1 ايرلينج هالاند مانشستر سيتي 11 هدفا

2 أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

3 جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 5 أهداف

4- إيجور تياجو برينتفورد 4 أهداف

4- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 4 أهداف

4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 4 أهداف

5- هوجو ايكتيكي ليفربول 3 أهداف

5- إنزو فيرنانديز تشيلسي 3 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 3 أهداف

5- مويسيس كايسيدو تشيلسي 3 أهداف

5- إسماعيلا سار كريستال بالاس 3 أهداف

5- إيلي جونيور كروبي بورنموث 3 أهداف

5- فيكتور جيوكيرس آرسنال 3 أهداف

5- جارود بوين وست هام 3 أهداف

5- إليمان ندياي إيفرتون 3 أهداف

5- ويلسون إيزيدور سندرلاند 3 أهداف

6- محمد صلاح ليفربول هدفان

6- كودي جاكبو ليفربول هدفان

6- جواو بيدرو تشيلسي هدفان

6- بيدرو نيتو تشيلسي هدفان

6- ريان جرافينبيرش ليفربول هدفان

ويستضيف ليفربول الذي يضم النجم محمد صلاح نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

وكان ليفربول تعرض للهزيمة من تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، أما مانشستر يونايتد كان قد تغلب على سندرلاند بهدفين دون مقابل.

