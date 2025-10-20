محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

أكد محمد الجبلاوي محامي الطفل المقتول على يد زميله بـالإسماعيلية، أن النيابة العامة قامت باستدعاء شخص آخر للتحقيق معه ضمن واقعة مقتل الطفل محمد أحمد محمد، ولكنه لم يتم حتى الآن توجيه تهمة مباشرة إليه.

وأشار إلى أنه في انتظار قرارات النيابة العامة فيما يستجد في الواقعة والتى سوف يترتب عليها العديد من الإجراءات القانونية.

وطالب أحمد محمد مصطفى، والد الطفل المقتول على يد زميله "سفاح الإسماعيلية"، بتحقيق القصاص العادل من القاتل وكل من ساعده أو تورط معه في ارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن دم ابنه لن يذهب هدرًا، وأن الأسرة لن تهدأ حتى يُحاسب المسؤولون عن الحادث.

وناشد والد الطفل الضحية كافة المسؤولين بضرورة تغيير القانون الخاص بمثل هذه الجرائم وقال: كيف يمكن لقاتل قام بتقطيع ابنه إلى 6 أجزاء حتى أكلها الدود بسبب قيامه بإلقاء جثمان ابنه في أماكن عدة ألا يعاقب بالإعدام؟!

وأوضح أنه كأي أب وحتى الآن لم يتخيل أبدا أن يحدث ذلك لابنه وبخاصة وأن كل ذنبه أنه تركه يذهب للمدرسة فلم يعد إلا أشلاء بملامح معدومة.

إجراء تحليل DNA سفاح الإسماعيلية الصغير

وكانت جهات التحقيق في الإسماعيلية، أمرت، بإجراء تحليل DNA للطفل المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة وتحويله إلى أشلاء.

وقررت جهات التحقيق عرض المتهم يوسف أيمن على مصلحة الأدلة الجنائية وقسم البصمات البيومترية، وذلك ضمن إجراءات جهات التحقيق للتأكد من أن المتهم هو مرتكب الواقعة، وطلبت جهات التحقيق إرفاق تقارير الطب الشرعي في أوراق القضية.

عرض المتهم على القسم الفني

كما قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية بعرض المتهم على القسم الفني المختص، برفقة الفيديوهات التي تم التحفظ عليها من الكاميرات المختلفة والتي رصدت تحرك المتهم في أعقاب الجريمة لبيان عما إذا كان هو الشخص المرئي من عدمه على أن يتم إرفاق التقرير في أوراق القضية.

إجراء تحليل مخدرات المتهم

وكان المجني عليه خضع طبقا لقرار النيابة العامة لتحليل مواد مخدرة بعد سحب عينات من الدم والبول له، كما خضع لكشف طبي أمام الطبيب الشرعي تمهيدا لإرفاق نتيجته في أوراق القضية وبيان ما إذا كان به أي إصابات.

