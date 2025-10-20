الإثنين 20 أكتوبر 2025
رياضة

"فضيحة تونس" تفتح النار على اتحاد تنس الطاولة ووزارة الرياضة

محمود أشرف حلمي،
محمود أشرف حلمي، فيتو

تنس الطاولة، فتحت أزمة منتخب مصر لتنس الطاولة المشارك في بطولة كأس أفريقيا بتونس، النار على اتحاد تنس الطاولة، ورئيسه اللواء أشرف حلمي، خاصة  أن نجله محمود أشرف كان طرفا في الأزمة التي أثارت غضب جمهور الرياضة المصرية بشكل عام.

وشهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية. 

وكانت الكاميرات قد سجلت مشادة بين عمر عصر لاعب المنتخب وزميله محمود أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد، بعد أن رفض الأخير مصافحة “عصر”، خلال إحدى المباريات.

وطالب عمر عصر أثناء المباراة بخروج محمود أشرف حلمي خارج الملعب من أجل استكمال المنافسات، وهو ما أسفر عن حدوث مشادة بين اللاعبين.

وأعادت أزمة المنتخب في تونس إلى الأذهان، عدد من الأزمات والمشاكل التي ضربت اتحاد تنس الطاولة خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

ورغم تقديم الثنائي استقالة مسببة من مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قبل 3 أشهر، حيث تم تقديمها للوزارة في 21 يوليو الماضي، كما مر شهرين من تاريخ قبولها من مجلس الإدارة في 21 أغسطس الماضي، إلا أن وزارة الرياضة لم تتحرك ولم تعلن أي قرارات بشأن أسباب استقالة الثنائي، رغم تقدمهما باستقالة مسببة.

الغريب في الأمر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت قبل أكثر من شهرين في بيان رسمي تلقي الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة، وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة بدراسة الأمر من الجهة القانونية، ورغم كل ذلك لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن بشأن الاستقالة.

تنس الطاولة منتخب مصر لتنس الطاولة كأس أفريقيا اتحاد تنس الطاوله محمود اشرف عمر عصر

