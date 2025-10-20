الإثنين 20 أكتوبر 2025
بعد أزمة تنس الطاولة، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الانضباط داخل المنتخبات والاتحادات الرياضية

وزارة الشباب والرياضة،
وزارة الشباب والرياضة، فيتو

وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة تتولى التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، وكافة الاتحادات الرياضية تكون معنية بمتابعة المواقف الانضباطية والسلوكية داخل المنتخبات والهيئات الرياضية، ودراسة أي ظواهر أو مواقف فردية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على القيم والمبادئ التي تقوم عليها الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تشكيل اللجنة لضبط الأداء الرياضة والحوكمة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الانضباط والالتزام داخل المنظومة الرياضية، وترسيخ ثقافة احترام القواعد والأخلاقيات بين جميع عناصرها، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة مثل هذه الموضوعات بدقة لضمان الحفاظ على صورة ومكانة الرياضة المصرية في مختلف المحافل.

وفي سياق متصل، وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية بأعمال شئونها نحو التحقيق فى واقعة ما جرى فى منتخب مصر لتنس الطاولة أثناء المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، وألا يتم الاكتفاء بتحقيقات الاتحاد المصري لتنس الطاولة إعمالا لمبادئ الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين.

وشهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من: عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية. 
 وكانت الكاميرات قد سجلت مشادة بين عمر عصر لاعب المنتخب وزميله محمود أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد، بعد أن رفض الأخير مصافحة “عصر”، خلال أحدى المباريات.

وطالب عمر عصر أثناء المباراة بخروج محمود أشرف حلمي خارج الملعب من أجل استكمال المنافسات، وهو ما أسفر عن حدوث مشادة بين اللاعبين.

الجريدة الرسمية