الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الألماني، هاري كين يواصل التألق في "البوندسليجا"

هاري كين، فيتو
الدوري الألماني، واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ رحلة التألق في الدوري الألماني “البوندسليجا”، بعد تسجيل هدف في مباراة فريقه الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند.

ونجح هاري كين في التسجيل خلال مشاركته في آخر 7 مباريات لفريقه، ومازالت السلسلة متواصلة وبإمكانه زيادة عدد المباريات التي يسجل بها على التوالي.

وعادل كين أطول سلسلة تهديفية في مسيرته مع الأندية، والتي حققها بين شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2023 عندما سجل في 7 مباريات متتالية بقميص بايرن ميونخ أيضا.

وواصل هاري كين تحقيق الأرقام القياسية، بعد أن سجل للمباراة التاسعة على التوالي مع فريقه بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، وهي أطول سلسلة تهديفية له خلال مسيرته بالملاعب.

ووصل هاري كين إلى الهدف رقم 400 له خلال مسيرته بالملاعب.

الدوري الألماني هاري كين بايرن ميونخ البوندسليجا بوروسيا دورتموند

الجريدة الرسمية