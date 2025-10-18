السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

دير كلاسيكر، أعلن فريق بايرن ميونخ ونظيره بوروسيا دورتموند تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم السبت على  ملعب “أليانز أرينا”، في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني. 

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: سيرج بواي – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – كونراد لايمر

خط الوسط: جوشوا كيميتش – أليكس بافلوفيتش – جاكسون

خط الهجوم: لويس دياز – مايكل أوليس – هاري كين

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز على حساب بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؛ وذلك من أجل مواصلة طريق الانتصارات على المستويين المحلي والقاري.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم الحالي، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني، برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، اليوم السبت على ستاد “أليانز أرينا”، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الألماني للموسم الحالي.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في الجولة السابعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ الدوري الألماني بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

مواد متعلقة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكسر عقدة بوروندي ويحقق فوزه الأول على أرضها بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

الدوري الإسباني، برشلونة وجيرونا يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم علي نيوكاسل بهدف في الشوط الأول

الأهلي يفوز على إيجل نوار ويضع قدما في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

إقالة أنجي بوستيكوجلو من تدريب نوتنجهام فورست بعد الخسارة أمام تشيلسي

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

وعود!

هل الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين جائز شرعًا ؟ أمين الفتوى يوضح

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين جائز شرعًا ؟ أمين الفتوى يوضح

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية