التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

دير كلاسيكر، أعلن فريق بايرن ميونخ ونظيره بوروسيا دورتموند تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم السبت على ملعب “أليانز أرينا”، في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: سيرج بواي – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – كونراد لايمر

خط الوسط: جوشوا كيميتش – أليكس بافلوفيتش – جاكسون

خط الهجوم: لويس دياز – مايكل أوليس – هاري كين

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز على حساب بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؛ وذلك من أجل مواصلة طريق الانتصارات على المستويين المحلي والقاري.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم الحالي، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني، برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، اليوم السبت على ستاد “أليانز أرينا”، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الألماني للموسم الحالي.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في الجولة السابعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.