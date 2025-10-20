ضبط 3 عاطلين بتهمة الترويح للمواد المخدرة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من توجيه ضربة أمنية قوية ضد مروجي المواد المخدرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، مدير المباحث، بضرورة ملاحقة تجار المخدرات وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

ضبط 3 عاطلين من مروجي المواد المخدرة بالقليوبية

قاد الحملة المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، واستهدفت الحملة منطقة أرض الملاح بالمنشية وعددًا من البؤر الإجرامية التي يتردد عليها مروجو السموم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 عاطلين من مروجي المواد المخدرة، بحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية القليوبية جهودها اليومية في تنفيذ الحملات المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين من آفة المخدرات.

