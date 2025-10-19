وزير النقل يترأس عمومية شركة "سوبر جيت"

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري

وتم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة وما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها من تنمية لأصول الشركة وإستثمار أصولها الاستثمار الامثل لتحقيق أعلى عوائد مالية للشركة وتطوير العـــديد مــن المحــطـــات وأنظـــمـة الحــجز الإلــــكتروني وزيادة أسطول الشركة لتــــقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث أصبحت الشركة تمتلك 223 حــافلــة حتي نهـــاية عام 2024 بالاضافة الى ما قامت الشركة بتطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتسهيل عمليات الحجز على العملاء وزيادة حجم المبيعات وذلك عن طريق ( خدمة العملاء، والويب سايت، والموبايل ابلكيشن ) والذي كان له اثر ملحوظًا في زيادة عوائد وايرادات الشركة كما تم استعراض ماحققته الشركة من إيرادات في عام 2024 حيث بلغت 617 مليون جنيه كما بلغ عدد الرحلات المنفذة 46090رحله وعدد الركاب 3.1 مليون راكب في عام 2024 .

شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء مشيرًا الى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب واضاف ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات".

ولفت الى ان تحديث الاسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة،والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.