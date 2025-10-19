أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (12000) طن بضائع و(617) شاحنة و(86) سيارة.

وشملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(245) شاحنة و(26) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(372) شاحنة و(60) سيارة.

تداول 12 ألف طن و617 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة ALCudia Expess بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Pelagos Express والحرية وغادرت السفينة Mohamed M. شهد ميناء نويبع تداول (4100) طن بضائع و(255) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1660 راكبا بموانيها.

