الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 12 ألف طن و617 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (12000) طن بضائع و(617) شاحنة و(86) سيارة. 

وشملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(245) شاحنة و(26) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(372) شاحنة و(60) سيارة.

تداول 12 ألف طن و617 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وتغادر  ميناء سفاجا اليوم السفينة  ALCudia Expess بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Pelagos Express  والحرية وغادرت السفينة Mohamed M. شهد ميناء نويبع تداول (4100) طن بضائع و(255) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1660 راكبا بموانيها.  

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا

الجريدة الرسمية