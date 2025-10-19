التايمز: الأمير آندرو سيمنع من حضور المناسبات الملكية في بريطانيا

أفادت صحيفة "التايمز" نقلا عن مصادر بأن الأمير البريطاني آندرو شقيق الملك تشارلز الثالث سيمنع من حضور المناسبات الملكية، بما في ذلك حفل التتويج وسيبقى أميرا بالولادة منزوع الألقاب.



وأضافت الصحيفة: "سيمنع آندرو من جميع جوانب الحياة الملكية ومن حضور المناسبات العامة والخاصة، بما في ذلك حفل التتويج".

وتدهورت سمعة آندرو الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، في السنوات القليلة الماضية لأسباب كثيرة أبرزها ارتباطه بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.

وأعلن الأمير آندرو في وقت سابق، تخليه عن لقبه الملكي، نافيا "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إليه.

وقال في بيان "بعد مناقشات مع الملك وعائلتي، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة ضدي تضر بعمل العائلة الملكية (البريطانية). لقد قررت، كما كنت دائما، إعطاء الأولوية لواجبي تجاه عائلتي وبلدي".

وأضاف الأمير الذي كان قد انسحب من الحياة العامة قبل خمس سنوات بسبب الفضيحة "لن أستخدم بعد الآن لقبي أو الأوسمة الممنوحة لي".

وسيبقى آندرو أميرا بالولادة، لكنه سيتوقف عن حمل لقب "دوق يورك"، وهو اللقب الذي منحته إياه والدته، الملكة الراحلة إليزابيث، كما ستفقد زوجته السابقة لقبها، لتعرف باسم سارة فيرغسون بدلا من "دوقة يورك".

جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث الراحلة، جردت الأمير أندرو من واجباته الملكية، بعد مقابلة كارثية أجراها مع "بي بي سي نيوزنايت" عام 2019، على خلفية الفضيحة التي أحاطت بعلاقاته مع إبستين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.