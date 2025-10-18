السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

في تحد للنادي، بريطانيا تسعى لحضور مشجعي مكابي الإسرائيلي مباراة أستون فيلا بالقوة

قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، الجمعة، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لضمان حضور مشجعي نادي مكابي تل أبيب لكرة القدم مباراة أستون فيلا في برمنجهام الشهر المقبل.

وكتبت الوزيرة على منصة إكس مدعية أن: "معاداة السامية وصمة عار في جبين مجتمعنا، وهي وصمة عار علينا جميعًا. لا بد أن يتمكن كل مشجع كرة قدم، أيًّا كان، من مشاهدة فريقه بأمان".

وأضافت: "تسعى الحكومة جاهدة لضمان حضور جميع المشجعين للمباراة بأمان"، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان الجمعة "تعمل الحكومة مع الشرطة وشركاء آخرين للقيام بكل ما في وسعنا لضمان إقامة هذه المباراة بأمان، مع حضور جميع المشجعين".

من جانبه، قال أستون فيلا الإنجليزي إن مشجعي الفريق الضيف سيمنعون من حضور مباراة الدوري الأوروبي المقررة في السادس من نوفمبر المقبل بعد أن أبدت شرطة ويست ميدلاندز مخاوفها بشأن الأمن العام من متظاهرين محتملين خارج الملعب.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ذلك بأنه أمر "مشين".

وكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة إكس أن هذا "قرار خاطئ"، مضيفًا: "لن نتهاون مع معاداة السامية في شوارعنا... دور الشرطة هو ضمان أن يستمتع كل مشجعي كرة القدم بالمباراة دون خوف من العنف أو الترهيب".

وانتقد المجلس القيادي اليهودي في بريطانيا، الخميس، قرار منع المشجعين من السفر إلى مدينة برمنجهام، معقل أستون فيلا، لمساندة فريقهم.

واعتبر المجلس في منشور على منصة "إكس" القرار "غريبًا" داعيًا إلى تحمل النادي المضيف عواقب القرار، كما طلب أن تقام المباراة من دون جمهور إن حُرم مشجعو مكابي من الحضور.

وفي المقابل، دعت "حملة التضامن مع فلسطين" على منصة "إكس" إلى إلغاء المباراة، متهمة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، ومشددة على "ضرورة منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الأوروبية"، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

الجريدة الرسمية