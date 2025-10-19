سلوت بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد: علينا أن نشعر بالقلق

عبّر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن قلقه عقب الخسارة الرابعة على التوالي، والتي جاءت هذه المرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سلوت يشعر بالقلق

وقال سلوت في تصريحاته بعد اللقاء: "بالطبع هناك قلق، إذا خسرت أربع مرات متتالية فلا بد أن تقلق، لكننا نعرف أنه إذا واصلنا تقديم هذا النوع من الأداء فستكون لدينا فرصة عادلة للفوز بمزيد من المباريات، وإذا قمنا ببعض الأمور بشكل أفضل فستكون فرصتنا أكبر."

وأضاف مدرب ليفربول: "لا يمكنك أن تكون متأكدًا بنسبة 100% أنك في المباراة التالية ستنجح مجددًا في خلق 8 أو 9 أو 10 فرص حقيقية، لكن الفريق أظهر روحًا قوية، هؤلاء اللاعبون لعبوا لفترة طويلة وهم متأخرون 1-0 وقاتلوا للعودة."

وختم سلوت حديثه قائلًا: "إذا امتلكنا هذه العقلية فهناك الكثير من الإيجابية التي يمكننا أخذها معنا للمباريات القادمة. الخسارة أربع مرات متتالية بالتأكيد تؤثر في الفريق، لكننا سنعمل على تجاوز هذا الوضع."

تجمد رصيد ليفربول عند 13 نقطة في جدول الترتيب، بينما واصل مانشستر يونايتد صحوته محققًا فوزه الرابع هذا الموسم، ليزيد الضغط على فريق سلوت الذي يبحث عن استعادة توازنه في الجولات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.