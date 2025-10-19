الإثنين 20 أكتوبر 2025
رياضة

سلوت بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد: علينا أن نشعر بالقلق

سلوت
سلوت

عبّر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن قلقه عقب الخسارة الرابعة على التوالي، والتي جاءت هذه المرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سلوت يشعر بالقلق 

وقال سلوت في تصريحاته بعد اللقاء: "بالطبع هناك قلق، إذا خسرت أربع مرات متتالية فلا بد أن تقلق، لكننا نعرف أنه إذا واصلنا تقديم هذا النوع من الأداء فستكون لدينا فرصة عادلة للفوز بمزيد من المباريات، وإذا قمنا ببعض الأمور بشكل أفضل فستكون فرصتنا أكبر."

 

وأضاف مدرب ليفربول: "لا يمكنك أن تكون متأكدًا بنسبة 100% أنك في المباراة التالية ستنجح مجددًا في خلق 8 أو 9 أو 10 فرص حقيقية، لكن الفريق أظهر روحًا قوية، هؤلاء اللاعبون لعبوا لفترة طويلة وهم متأخرون 1-0 وقاتلوا للعودة."

 

وختم سلوت حديثه قائلًا: "إذا امتلكنا هذه العقلية فهناك الكثير من الإيجابية التي يمكننا أخذها معنا للمباريات القادمة. الخسارة أربع مرات متتالية بالتأكيد تؤثر في الفريق، لكننا سنعمل على تجاوز هذا الوضع."

 

تجمد رصيد ليفربول عند 13 نقطة في جدول الترتيب، بينما واصل مانشستر يونايتد صحوته محققًا فوزه الرابع هذا الموسم، ليزيد الضغط على فريق سلوت الذي يبحث عن استعادة توازنه في الجولات المقبلة.

الجريدة الرسمية