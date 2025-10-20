أمين الأعلى للجامعات: الذكاء الاصطناعي ليس بديلا لعضو هيئة التدريس

قال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات المصرية تعمل على تخريج طالب مؤهل لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وقادر على المنافسة فيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الجامعات وضعت سياسات لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لما له من أهمية كبيرة في حياتنا، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي موجود منذ 1950 ولكن الإتاحة للحوسبة الضخمة ساهمت بشكل كبير في انتشاره.

وأشار رفعت إلى إطلاق المجلس الأعلى للجامعات الإطار الاسترشادي للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، والذي يتضمن عشرة محاور رئيسية، وهو الدليل الثالث لتحديث التقنيات ورسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث صدر أول دليل في سبتمبر 2023.

وأشار إلى أنه من بين هذه محاور الدليل الجديد تحسين نمط التدريس من خلال إلقاء الضوء على منصات الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدامها بشكل فعال في عملية التعليم والتعلم، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن عضو هيئة التدريس داخل العملية التعليمية.

وأكد رفعت أن المجلس الأعلى للجامعات له دور ممتد ليس فقط من خلال إطلاق أدلة استرشادية للذكاء الاصطناعي ولكن من خلال تبني المشروعات.

ولفت إلى إطلاق المجلس المستخدم للذكاء الاصطناعي للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الواردة للمجلس من كل من يطلب خدمات المجلس.

