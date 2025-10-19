التعليم العالي: بدأنا التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، أن اختيار الدكتور خالد العناني مديرا لـمنظمة اليونسكو انتصار كبير للدولة المصرية.

اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

وأضاف خلال جلسة حوارية مع الطلاب ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن مصر من أوائل الدول التي انضمت لليونسكو.

وأشار فريد إلى ان التعليم الجامعي شهد طفرة كبيرة بمختلف المجالات خلال السنوات الماضية، لافتا إلي تقدم مستوي الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

وأكد أن الوزارة بدأت في التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مشيرا إلى أن هناك رؤي وأهداف أساسية نسعي لتحقيقها لتخريج كوادر تعليمية متميزة بقدرات تتماشى مع متطلبات سوق العمل اقليميا ودوليا.

ولفت إلى ان الوزارة تهدف لتدريب وتأهيل الطلاب بجانب الشهادة وتهتم بإخراج كوادر تتماشي مع متطلبات سوق العمل.

فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في يومه الثاتي بجامعة القاهرة، بعقد 45جلسة متخصصة تغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وتشمل قضايا مهمة أبرزها: المبادئ العالمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة وريادة الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومناقشة النسخة الثانية من سياسة الملكية الفكرية لجامعة القاهرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وفي التدريب لإعادة تأهيل المهارات وتطويرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مناهضة العنف ضد المرأة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتحديات القانونية والأخلاقية لاستخداماته، وإعادة تعريف جودة الرعاية الصحية بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

كما تتناول الجلسات، مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي والمنظمات الثقافية، والتحديات والفرص التي تواجه انشاء البنية التحتية الملائمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والجوانب التجارية والبنكية والتأمينية المتعلقة به، وكيفية ربط المناهج الدراسية بسوق العمل، والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية التكنولوجية، ومستقبل التعليم العالي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي من منظور القيادات الجامعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية. كما يشهد اليوم الثاني جلسة خاصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ونادي جامعة القاهرة للتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.