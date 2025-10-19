الأحد 19 أكتوبر 2025
أمين الأعلى للجامعات يشارك في اجتماع لجنة قطاع الدراسات اللغوية

أمين المجلس الأعلى
أمين المجلس الأعلى للجامعات

​استقبل الدكتور مصطفى رفعت، أمين  المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، السفيرة الدكتورة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابق.

يأتي هذا اللقاء على هامش اجتماع لجنة قطاع الدراسات اللغوية الذي عُقد لمناقشة مستقبل دراسة اللغات والترجمة في الجامعات المصرية، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، ورؤية مصر 2030، وبحث سبل تطوير البرامج الأكاديمية والمهارات اللغوية للطلاب.

و​شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور  صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية السابق ورئيس لجنة القطاع والدكتورة علا عبد الجواد نائب رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وأمينة لجنة القطاع، والدكتورة ماجي ناصيف المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت في مصر، وأعضاء اللجنة، مما أثرى النقاش وتبادل الخبرات حول تطوير هذا القطاع الحيوي.

​وخلال الاستقبال، أهدى أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتورة سها جندي، الميدالية الخاصة باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات، تقديرًا لجهودها ودورها البارز في خدمة قضايا المصريين بالخارج.
 

