رئيس الجامعة الأمريكية: لدينا برامج لتدريب الطلاب والأساتذة والموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إننا في البلاد العربية نحاول أن نلحق بركب الذكاء الاصطناعي لانه ظاهرة انتشرت في مجتماعاتنا وفي العالم ونحاول ان نتعامل معها بمسؤولية.

وأضاف خلال جلسة مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أنه يجب علينا ان نتعامل مع الذكاء الاصطناعي لتحسين وسائل التدريس والبحث العلمي.

ولفت إلى أنه يجب أن يدعم الذكاء الاصطناعي التفكير العلمي والإبداعي ولا يحل محله مع مراعاة أولويات بلادنا في التنمية المستدامة، منوها إلى أنه يجب علينا أن نعيد تعريف النزاهة الأكاديمية وأن نعدل طرق تقييم الطلاب وأن نحافظ على البعد الإنساني في التعلم.

وأكد دلال أن بلادنا تواجه تحديات متعلقة بموثوقية البيانات لان البلاد الغربية غالبا ما تغفل بيانات دول الجنوب، وان التحدي الأكبر يكمن فى القدرة على صناعة الذكاء الاصطناعي وليس فقط استهلاكه.



ونبه رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة إلى أنه إذا لم يكن لدينا قدرة على إنتاج الذكاء الاصطناعي وفهمه سنبقى دائما في ركب اللحاق بالتطور الكبير الذي يحدث في العالم.

آليات استخدام الذكاء الاصطناعي لتأهيل طلاب الجامعة الأمريكية

وحول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتأهيل طلاب الجامعة، أكد دلال أن الجامعة الأمريكية منذ ٢٠٢٣ بدأت في تقديم برامج لتدريب الطلاب والأساتذة على الذكاء الاصطناعي بأدوات مشتركة باستعمال مسئول، بالإضافة إلى وضع وسائل تقييم مختلفة للطلاب.

وكشف دلال عن وجود برامج لتدريب الموظفين على الذكاء الاصطناعي بالجامعة الامريكية، لافتا إلى ان أنه من الضروري أن يكون لكل جامعة حد أدنى من المعرفة للذكاء الاصطناعي في كل المقررات.

وأشار إلى أن الجامعة الأمريكية تعمل الآن على تطوير برامج من هذا النوع، موضحا ان الذكاء الاصطناعي يحتاج للاستمرار في التطوير، وتقديم خطط في عدد متزايد من المقررات في الجامعة، لافتا إلى وجود عشرات الدورات في ذلك وأن الجامعة تسعى لزيادتها.

ونبه دلال إلى أنه يجب أن نوفر برامج متخصصة في تطوير المقررات من خلال توليد الذكاء الاصطناعي، وبناء الكفاءات والقدرات الخاصة فيه.

وقال دلال إن بلادنا لا تشارك بشكل فعال في إنتاج المعرفة، مؤكدا اننا يجب ان نساهم في إنتاج هذه المعرفة وان يكون لدينا متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ويجب ان نعمل بشكل متضافر لكي نلحق بركب التطور في الذكاء الاصطناعي.

