استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ 240 سيدة بقرية كوم الحاصل بالبحيرة

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد – مقررة الفرع، جهوده لتقديم خدماته للسيدات غير القادرات بكافة قرى ومراكز المحافظة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكين المرأة المصرية.

دون فرض أي غرامات

حيث شهدت قرية كوم الحاصل التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين بالدلنجات، تنفيذ مبادرة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ 240 سيدة، وتم تصوير استمارات البطاقات، تمهيدًا لاستخراجها وتسليمها للسيدات المستحقات، وذلك بالتعاون مع مركز إصدار بطاقات الرقم القومي بالبحيرة، ودون فرض أي غرامات، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

تعزيز دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة وجهود فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحديث بياناتهن وتمكينهن من الحصول على مختلف الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وذلك للعمل على تعزيز دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، باعتبارها شريكًا رئيسيًّا في بناء وتنمية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.