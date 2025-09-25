الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ 240 سيدة بقرية كوم الحاصل بالبحيرة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة بالبحيرة

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد – مقررة الفرع، جهوده لتقديم خدماته للسيدات غير القادرات بكافة قرى ومراكز المحافظة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكين المرأة المصرية.

دون فرض أي غرامات

حيث شهدت قرية كوم الحاصل التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين بالدلنجات، تنفيذ مبادرة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ 240 سيدة، وتم تصوير استمارات البطاقات، تمهيدًا لاستخراجها وتسليمها للسيدات المستحقات، وذلك بالتعاون مع مركز إصدار بطاقات الرقم القومي بالبحيرة، ودون فرض أي غرامات، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

تعزيز دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة وجهود فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحديث بياناتهن وتمكينهن من الحصول على مختلف الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وذلك للعمل على تعزيز دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، باعتبارها شريكًا رئيسيًّا في بناء وتنمية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطاقات الرقم القومي بالمجان بالمجان المجلس القومي للمرأة بالبحيرة محافظ البحيرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية

الأكثر قراءة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads