الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خروج عربات قطار قادم من القاهرة عن القضبان بمحطة سوهاج ومصادر تكشف التفاصيل

خروج عربات من قطار
خروج عربات من قطار قادم من القاهرة، فيتو

خرجت إحدى عربات قطار رقم 990 “القاهرة – سوهاج” عن القضبان داخل تحويلة رصيف 3 بمحطة سكك حديد سوهاج، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد، إن الواقعة حدثت عقب وصول القطار إلى محطته الأخيرة بمحافظة سوهاج، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأربعاء، وأثناء تنفيذ أعمال المناورة لتجهيزه للقيام برحلته التالية إلى القاهرة برقم 971، خرجت إحدى العربات الخلفية عن مسارها داخل حدود المحطة.

وأكدت المصادر أن فرق الطوارئ والفنيين وصلت إلى موقع الحادث، وتم رفع العربة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي باستخدام المعدات المخصصة لذلك، كما تم فحص باقي عربات القطار وخط السكة للتأكد من سلامتهما قبل استئناف الحركة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة القطارات على خط القاهرة – أسوان تسير بانتظام، ولم تتأثر الواقعة بسير الرحلات الجارية، مؤكدة أن لجنة فنية باشرت التحقيق لتحديد أسباب خروج العربة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية