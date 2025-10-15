خروج عربات قطار قادم من القاهرة عن القضبان بمحطة سوهاج ومصادر تكشف التفاصيل

خرجت إحدى عربات قطار رقم 990 “القاهرة – سوهاج” عن القضبان داخل تحويلة رصيف 3 بمحطة سكك حديد سوهاج، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد، إن الواقعة حدثت عقب وصول القطار إلى محطته الأخيرة بمحافظة سوهاج، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأربعاء، وأثناء تنفيذ أعمال المناورة لتجهيزه للقيام برحلته التالية إلى القاهرة برقم 971، خرجت إحدى العربات الخلفية عن مسارها داخل حدود المحطة.

وأكدت المصادر أن فرق الطوارئ والفنيين وصلت إلى موقع الحادث، وتم رفع العربة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي باستخدام المعدات المخصصة لذلك، كما تم فحص باقي عربات القطار وخط السكة للتأكد من سلامتهما قبل استئناف الحركة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة القطارات على خط القاهرة – أسوان تسير بانتظام، ولم تتأثر الواقعة بسير الرحلات الجارية، مؤكدة أن لجنة فنية باشرت التحقيق لتحديد أسباب خروج العربة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

