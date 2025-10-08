الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

بدء نظر استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة سب ريهام سعيد

كروان مشاكل
كروان مشاكل

بدأت محكمة مستأنف الاقتصادية، نظر الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

حبس كروان مشاكل سنتين بتهمة سب ريهام سعيد

كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، في اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، ونشر محتوى خادش للحياء على وسائل التواصل، بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه. 

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.

وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.

وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها: إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

التيك توكر كروان مشاكل محكمة مستانف الاقتصادية الإعلامية ريهام سعيد سب الإعلامية ريهام سعيد

