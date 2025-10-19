الأحد 19 أكتوبر 2025
الدوري السعودي، القادسية يتقدم على نيوم بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة نيوم والقادسية بتقدم الأخير بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يُقام على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن ختام الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

نيوم والقادسية 

دخل نيوم المباراة محتلًا المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية عقب خسارة الافتتاح، حيث قدّم الفريق أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا بقيادة مجموعة من النجوم الدوليين.

في المقابل، واصل القادسية عروضه القوية هذا الموسم، إذ لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، ويحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل واحد. أداء الفريق اتسم بالتماسك التكتيكي والانسجام بين عناصره، ما منحه الأفضلية الواضحة خلال الشوط الأول أمام مضيفه نيوم.

الجريدة الرسمية