1.6 مليون تذكرة للبطولة، كأس العرب يقام على 6 من ملاعب مونديال 2022

أعلن جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب 2025، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن بطولة كأس العرب المقبلة ستُقام على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022.

بطولة كأس العرب

وأوضح الجاسم أن هذه النسخة ستكون الثانية من بين ثلاث نسخ جديدة قادمة لكأس العرب، مشيرًا إلى أن القيمة الجماهيرية والفنية للبطولة هذا العام ستكون أكبر من النسخة السابقة، بفضل جودة الملاعب، والتنظيم المتكامل، والإقبال الكبير من الجماهير العربية.

وكشف الجاسم أن عدد التذاكر المطروحة يبلغ مليونًا وستمائة ألف تذكرة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الاتحادات المحلية لشراء جزء منها لصالح المشجعين من مختلف الدول العربية، لضمان حضور جماهيري واسع.

وأضاف أن بعض المباريات نفدت تذاكرها خلال فترة وجيزة، ما يعكس الشغف الكبير من الجماهير العربية لمتابعة البطولة التي باتت تشكل موعدًا كرويًا مميزًا في أجندة كرة القدم الإقليمية.

ويشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان في كأس العرب المقبلة في قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.