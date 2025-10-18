السبت 18 أكتوبر 2025
1.6 مليون تذكرة للبطولة، كأس العرب يقام على 6 من ملاعب مونديال 2022

 أعلن جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب 2025، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن بطولة كأس العرب المقبلة ستُقام على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022.

 وأوضح الجاسم أن هذه النسخة ستكون الثانية من بين ثلاث نسخ جديدة قادمة لكأس العرب، مشيرًا إلى أن القيمة الجماهيرية والفنية للبطولة هذا العام ستكون أكبر من النسخة السابقة، بفضل جودة الملاعب، والتنظيم المتكامل، والإقبال الكبير من الجماهير العربية.

وكشف الجاسم أن عدد التذاكر المطروحة يبلغ مليونًا وستمائة ألف تذكرة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الاتحادات المحلية لشراء جزء منها لصالح المشجعين من مختلف الدول العربية، لضمان حضور جماهيري واسع.

وأضاف أن بعض المباريات نفدت تذاكرها خلال فترة وجيزة، ما يعكس الشغف الكبير من الجماهير العربية لمتابعة البطولة التي باتت تشكل موعدًا كرويًا مميزًا في أجندة كرة القدم الإقليمية.

ويشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان في كأس العرب المقبلة في قطر.

