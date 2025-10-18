البروفة الأخيرة قبل الكلاسيكو، فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا

كشف هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه لمواجهة جيرونا على ملعب "مونتجويك" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني “الليجا”.

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا

ويسعى برشلونة إلى مصالحة جماهيره بعدما خسر في مباراتين متتاليتين، حيث سقط أمام باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا، قبل هزيمته الثقيلة على يد إشبيلية بأربعة أهداف لهدف.

مباراة جيرونا هي الأخيرة قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد التي تقام الأحد بعد المقبل.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني



تذاع مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، في حين أن جيرونا لديه 6 نقاط حيث يحتل المركز السابع عشر.

