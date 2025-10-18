السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سبب غياب نجم إيفرتون عن مواجهة مانشستر سيتي

جريليش
جريليش

يغيب جاك جريليش، نجم إيفرتون الحالي والمعار من مانشستر سيتي، عن مواجهة الفريقين المقررة اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

سبب غياب جريليش

 ويأتي سبب غياب حريلش بسبب لوائح البطولة التي تمنع اللاعبين المعارين من خوض مباريات ضد أنديتهم الأصلية.

ويُعد غياب جريليش ضربة فنية لإيفرتون، حيث يُعد الأكثر مساهمة بالأهداف مع الفريق هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة المدرب ديفيد مويس.

 

جريليش، الذي انضم إلى "التوفيز" في صفقة إعارة مفاجئة خلال الصيف، نجح سريعًا في استعادة مستواه المعهود بعد فترة صعبة مع مانشستر سيتي، وأصبح عنصرًا مؤثرًا في نتائج الفريق الأزرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي جريليش ديفيد مويس لدوري الإنجليزي الممتاز لدوري الانجليزي

مواد متعلقة

من كانتونا حتى ساليبا، فرنسا الأكثر تمثيلا للاعبين في الدوري الإنجليزي

منتخب المغرب يستدعي حارس مرمى جديد قبل نهائي مونديال الشباب

فان دايك قبل مواجهة مانشستر يونايتد: لسنا عميانا

تعرف على الجائزة المالية لبطل السوبر الإفريقي قبل مواجهة بيراميدز ونهضة بركان

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية