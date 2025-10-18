سبب غياب نجم إيفرتون عن مواجهة مانشستر سيتي

يغيب جاك جريليش، نجم إيفرتون الحالي والمعار من مانشستر سيتي، عن مواجهة الفريقين المقررة اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبب غياب جريليش

ويأتي سبب غياب حريلش بسبب لوائح البطولة التي تمنع اللاعبين المعارين من خوض مباريات ضد أنديتهم الأصلية.

ويُعد غياب جريليش ضربة فنية لإيفرتون، حيث يُعد الأكثر مساهمة بالأهداف مع الفريق هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة المدرب ديفيد مويس.

جريليش، الذي انضم إلى "التوفيز" في صفقة إعارة مفاجئة خلال الصيف، نجح سريعًا في استعادة مستواه المعهود بعد فترة صعبة مع مانشستر سيتي، وأصبح عنصرًا مؤثرًا في نتائج الفريق الأزرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.