منتخب المغرب يستدعي حارس مرمى جديد قبل نهائي مونديال الشباب

انضم الحارس إلياس موعتيق إلى صفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، قبل المباراة النهائية المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي.

استدعاء موعتيق لمنتخب المغرب 

جاء ذلك لتعويض غياب الحارس الأساسي بوشاوش الذي تعرض لإصابة مفاجئة أمام فرنسا في نصف النهائي.

وجاء استدعاء موعتيق في الساعات الأخيرة بعد تأكد عدم قدرة بوشاوش على المشاركة في النهائي، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة محمد وهبي تعزيز قائمة “أشبال الأطلس” بحارس جديد استعدادًا للمواجهة التاريخية التي يسعى فيها المنتخب المغربي لتحقيق أول لقب عالمي في تاريخه على مستوى هذه الفئة العمرية.

ويعد إلياس موعتيق أحد أبرز الحراس الواعدين في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وسبق له التواجد في معسكرات المنتخب في فترات سابقة، ما يجعل انسجامه مع المجموعة أمرًا سهلًا قبل المباراة النهائية المنتظرة مساء الأحد المقبل في مدينة سانتياجو.

