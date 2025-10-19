الأحد 19 أكتوبر 2025
إخماد حريق في سيارة بقنا

أخمدت قوات الحماية المدنية، بمحافظة قنا، حريقا اشتعل داخل سيارة ميكروباص، خلال تركيب الإكسسوارات بها بجوار مسجد الفتح عزبة شاكر، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد مدير الحماية يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ميكروباص في فرشوط.

جار السيطرة على الحريق من قبل رجال الإطفاء بعد اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص في عزبة شاكر مركز فرشوط، دون وجود أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الجريدة الرسمية