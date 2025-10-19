إخماد حريق في سيارة بقنا

أخمدت قوات الحماية المدنية، بمحافظة قنا، حريقا اشتعل داخل سيارة ميكروباص، خلال تركيب الإكسسوارات بها بجوار مسجد الفتح عزبة شاكر، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد مدير الحماية يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ميكروباص في فرشوط.

جار السيطرة على الحريق من قبل رجال الإطفاء بعد اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص في عزبة شاكر مركز فرشوط، دون وجود أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.