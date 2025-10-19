كشف لغز العثور على جثة فتاة بالشارع في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز العثور على جثة فتاة بأحد شوارع منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة فى قنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا مفاده العثور على جثة فتاة في منطقة الشئون التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين أن الجثة لفتاة تُدعى س.ح، تبلغ من العمر 30 عامًا، أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها في أحد شوارع منطقة الشئون بندر قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

