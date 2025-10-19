الأحد 19 أكتوبر 2025
قنا تضع حدا لمخاطر الكلاب الضالة بإنشاء الـ"شلتر"

قنا،فيتو
تواصل اللجنة المشكلة برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام محافظة قنا، أعمالها الميدانية لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مأوى (شلتر) للكلاب الضالة بمدينة قنا.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور أحمد نصر الدين محمد، مدير إدارة قنا البيطرية، والدكتور وائل محمد طلعت، نقيب الأطباء البيطريين بقنا، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد مصطفى، مديرة إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، كما رافقهم خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، ومحمد عز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وسميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفولة.

وخلال الجولة الميدانية، وجه السكرتير العام بضرورة الإسراع في تحديد الموقع الأنسب لإنشاء المأوى، والانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو الحد من مخاطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين، إلى جانب تجسيد مفهوم الرفق بالحيوان من خلال توفير بيئة آمنة ورعاية بيطرية متكاملة داخل المأوى.

ظاهرة الكلاب الضالة

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة محافظة قنا للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق الحيوان، بما يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات المجتمعية والخدمية بطريقة مستدامة وإنسانية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين.

