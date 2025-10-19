إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي – دشنا بمحافظة قنا

أصيب شخصان، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي–دشنا الزراعي، بالقرب من قرية الشعانية، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي–دشنا الزراعي، بالقرب من قرية الشعانية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين.

وبالفحص، تبين أن المصابين هما هشام عبدالحميد سيف النصر وشقيقه طلعت عبدالحميد سيف النصر، وتم نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لبيان أسباب وقوع الحادث.

