المؤبد لـ 4 متهمين اختطفوا 5 أشخاص في قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، 4 متهمين بالسجن المؤبد، و 15 سنة لآخر، بتهمة خطف 5 أشخاص، منهم عامل وزوجته وطفلته بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين بدري.ع.ع، وسعيد.م.س، وشقيقيه أيمن وسعد، وأحمد.ب.ع، تهمة خطف المجني عليهم ربيع.ح.م، وشقيقه رجب، وبكر.ع.م، وسامية.م.ع، وطفلة، وسرقة هاتف محمول وسيارة، واحراز سلك كهرباء، وأجبروا المجني عليهم بالتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة 600 ألف جنيه، فدية شرط إطلاق سراحهم.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 21601 لسنة 2024 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 4400 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد، والخامس بالسجن 15 سنة.

