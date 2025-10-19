الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زمالك 2005 يفوز على وادي دجلة 2-1 في دوري الفريق الثاني

زمالك 2005
زمالك 2005

فاز فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الفريق الثاني.

 

أنس وائل يسجل هدفي الزمالك في وادي دجلة 

سجل هدفي الزمالك: أنس وائل.

سيطر لاعبو الزمالك على الشوط الأول وصنعوا فرصًا عديدة على مرمى وادي دجلة، نجح خلالها أنس وائل في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25، لينتهي الشوط بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على وادي دجلة، ولكن نجح الفريق المضيف في تسجيل هدف التعادل من هجمة مرتدة، وسرعان ما بادر الأبيض بالضغط والهجوم مرة أخرى، لينجح أنس وائل في تسجيل الهدف الثاني له والفريق في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم لمؤازرة الفريق، تامر عبد الحميد "دونجا"، نائب المدير الفنى لقطاع الناشئين.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك فريق الزمالك أنس وائل دوري الفريق الثاني

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف مبويمو في الشوط الأول (فيديو وصور)

علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش بالدوري

ليفربول يبحث عن هدف التعادل أمام مانشستر يونايتد بعد مرور 20 دقيقة

مبويمو يسجل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدقيقة 2

أستون فيلا يفوز على توتنهام 2-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي

أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز يانيك فيريرا

الزمالك يعاقب ثنائي السلة إسماعيل وموسى بعد تجاوزهما في مباراة دمنهور

أموريم يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية