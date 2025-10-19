الأحد 19 أكتوبر 2025
رئيس جامعة عين شمس: هناك ضرورة لوجود ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي بالجامعات

د. محمد ضياء رئيس
د. محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ضرورة إعداد حوكمة حقيقية ووجود ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالجامعات، حتى لا نقع في مشكلات استخدامه.

ولفت خلال جلسة مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الجامعات الحكومية هي الأعداد الكبيرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فضلا عن التحديات المادية.

وأوضح أن جامعة عين شمس عملت على إدارة التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية في الجامعة والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، وتأمين بعض الموارد المالية.

ولفت رئيس جامعة عين شمس إلى أن العامل البشري هو التحدي الأكبر لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأننا بحاجة إلى تأهيل جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار إلى أن عملية الدمج للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتدريس ترتكز في عين شمس على الحوكمة الأخلاقية ودمج الأدوات في طرق التدريس وتطوير المناهج وتقييم الطلاب.

وأشار إلى وجود إطار للاستخدام الأخلاقي خاصة في إعداد الرسائل العلمية، ودورات متخصصة لأعضاء هيئة التدريس، حيث تم تدريب ١٩٦٠ عضو هيئة تدريس منذ أغسطس 2025، من خلال مركز تطوير استراتيجية التعليم.

وأكد أن الجامعة تحاول التقدم خطوة بخطوة لتقليل الفجوة في استخدامات الذكاء الاصطناعي واستغلاله لتطوير العملية التعليمية.

ونوه إلى وجود منصة داخل الجامعة من أجل تطوير وسائل وطرق التعليم ونظم التدريس بالجامعة، ووضع بنوك أسئلة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

