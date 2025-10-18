السبت 18 أكتوبر 2025
ألسن عين شمس تستقبل السفير الفنزويلي بالقاهرة

 استقبلت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، سعادة السفير ويلمر أومار بارينتوس، السفير الفنزويلي بالقاهرة والمُلحق الثقافي، في إطار زيارة رسمية لسفارة فنزويلا للكلية، تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وخلال اللقاء، رحّبت بالوفد الدبلوماسي مؤكدةً على الدور الرائد الذي تضطلع به كلية الألسن بوصفها مؤسسة أكاديمية عريقة تهتم بدراسة اللغات والترجمة والثقافات المختلفة، ولها إسهامات بارزة في تخريج أجيال من المترجمين الأكفاء.

 

 كما أشارت إلى أهمية التعاون الأكاديمي والثقافي بين الكلية وسفارة فنزويلا، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب في مجالات الترجمة، والأنشطة الثقافية، والتواصل الحضاري مع شعوب أمريكا اللاتينية.

ومن جانبه، عبّر السفير ويلمر أومار بارينتوس، عن سعادته بزيارة كلية الألسن، وأبدى اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع الكلية في مجالات الأنشطة الطلابية، وترجمة الروايات والأفلام الوثائقية، ودورات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام في فنزويلا بتعلّم اللغة العربية والتعرف على الثقافة العربية.

عقب اللقاء، بدأت فعاليات اليوم الثقافي الذي نظمته سفارة فنزويلا بالتعاون مع قسم اللغة الإسبانية بالكلية، وتضمّن ندوة ثقافية ومعرض صور حول تاريخ الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية، وعراقتها، وأساليب حياتها، وتاريخها الإنساني الذي تسعى الحكومات اللاتينية للحفاظ عليه.

افتُتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقتها رحاب عبد السلام رئيس قسم اللغة الإسبانية رحّبت فيها بسعادة السفير وأعضاء السفارة، ثم قدّم طلاب القسم  فقرة إلقاء شعرية مميز تناول رموزًا بارزة في الأدب الفنزويلي، كما نظّم الطلاب مسابقة ثقافية تفاعلية حول الجغرافيا والثقافة والتاريخ الفنزويلي، تفاعل معها الحضور بحماس كبير.

بعد ذلك، ألقى السفير كلمة تعريفية تناول فيها الموقع الجغرافي المتميز لفنزويلا وثرواتها القومية وتنوّعها الثقافي والعرقي، كما عرض جانبًا من المأكولات التقليدية للشعوب الأصلية، وشرح أنماط الحياة في الغابات والمناطق الريفية، ثم تم عرض فيلم وثائقي قصير حول صناعة القوارب التقليدية التراثية.

واختُتمت الفعالية بجولة اصطحب فيها السفير الحضور بين أروقة المعرض التراثي لمشاهدة المعروضات واللوحات التي تجسّد حياة الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية، وسط تفاعل وإعجاب كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

