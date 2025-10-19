الأحد 19 أكتوبر 2025
رياضة

أموريم يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، أعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2025-2026.

 

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

وكان ليفربول تعرض للهزيمة من تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، أما مانشستر يونايتد كان قد تغلب على سندرلاند بهدفين دون مقابل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ومانشستر يونايتد يملك 10 نقاط في المركز 11.

ويتواجد آرسنال في الصدارة بـ 19 نقطة بعدما تغلب على فولهام بهدف دون مقابل، مساء السبت بالجولة الثامنة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 16 نقطة حيث تغلب على إيفرتون بهدفين دون مقابل.

ليفربول مانشستر يونايتد ليفربول ومانشستر يونايتد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تشكيل مانشستر الدوري الانجليزي

