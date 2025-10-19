الأحد 19 أكتوبر 2025
مصرع عاملين فى انهيار رملي داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس

اسعاف، فيتو
شهدت منطقة التجمع الخامس شرق محافظة القاهرة حادثا مأساويا أسفر عن مصرع عاملين إثر انهيار كمية من الرمال عليهما أثناء عملهما داخل موقع تحت الإنشاء تابع لنادي الجهاز المركزي للمحاسبات بشارع تمر حنا.

مصرع شخصين أسفل الرمال داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع 

تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد باحتجاز شخصين أسفل الرمال داخل موقع تحت الإنشاء تابع لنادي الجهاز المركزي للمحاسبات بشارع تمر حنا بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإنقاذ والإغاثة لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أن العاملين لقيا مصرعهما نتيجة انهيار مفاجئ للتربة أثناء تنفيذ أعمال الحفر، وتمكن الأهالي من استخراج الجثتين قبل وصول قوات الإنقاذ.

تم تأمين الموقع بالكامل لمنع حدوث أي انهيارات جديدة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

