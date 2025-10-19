قصف إسرائيلي يستهدف شرقي خان يونس

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقتي عبسان والزنة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وزارة الصحة: 18 شهيدا و3 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلمت اليوم الأحد، وحتى الآن، 18 شهيدا و3 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أنه من بين الشهداء 10 تم انتشالهم نتيجة قصف سابق و8 إثر استهداف مباشر من الاحتلال.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 68.159 شهيدا و170.203 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023

وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها استلمت 15 جثمانا لفلسطينيين أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم.

استكمال عمليات الفحص

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم أمس السبت، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانًا.

تواصل التعامل مع الجثامين

وأكدت الوزارة في بيان أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وأشارت إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، موضحة أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 7 شهداء من قبل ذويهم.

