شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بحي الزيتون في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد وإصابة فلسطينيين في استهداف مدفعي لمركبة تقل 10 أشخاص شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة أنها تسلمت 120 جثة انتُشلت من تحت أنقاض القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مؤكدة أن الفحوصات الأولية كشفت تعرض الجثامين لتعذيب شديد وسرقة أعضاء بشرية.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن 6 شهداء فقط تم التعرف على هويتهم حتى الآن، فيما منحت الوزارة مهلة 10 أيام للأهالي للتعرف على باقي الجثامين قبل دفنها، في ظل ظروف إنسانية وصحية معقدة.

وقالت الوزارة، وفق ما نقل التلفزيون العربي، إنها "فُجعت بحالة الجثامين التي ظهرت عليها آثار تعذيب شديدة، وبعضها كانت مقيدة بالأغلال"، مشيرة إلى أن "التشريح الطبي أظهر أن عددًا من الشهداء أُعدموا من مسافة قريبة، بينما تُرك آخرون ينزفون حتى الموت".

اتهامات بسرقة أعضاء و"نهش كلاب"

واتهمت وزارة الصحة قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ"نهب أعضاء بشرية من أجساد الشهداء"، من بينها القرنيات والكلى والكبد، معتبرة ذلك "جريمة حرب موثقة"، ودعت إلى تشكيل لجنة أممية مستقلة للتحقيق في ما وصفته بـ"التنكيل بالجثامين والشهداء".

وأضافت الوزارة أن بعض الجثامين "ظهرت عليها آثار نهش من كلاب تابعة لقوات الاحتلال"، ما يزيد من حجم الانتهاكات التي وصفتها بـ"الوحشية وغير المسبوقة".

مكتب إعلام الأسرى: انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الغزيين

في السياق ذاته، كشف مكتب إعلام الأسرى في غزة، اليوم الجمعة، عن انتهاكات ممنهجة يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، خاصة الأسرى من قطاع غزة.

وأكد المكتب أن شهادات أسرى محررين "تعكس واقعًا مأساويًا"، حيث وثقوا تعذيبًا جسديًا ونفسيًا، حرمانًا من الغذاء والدواء، ضربًا عشوائيًا، عزلًا قسريًا، وإهانات متعمدة. كما أشار البيان إلى حالات فقدان البصر والأطراف، وتدهور الحالة النفسية للأسرى نتيجة تلقيهم أخبارًا عن استشهاد أفراد من عائلاتهم أثناء الاعتقال.

وفي رد فعل دولي، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأنباء الواردة من غزة بشأن وجود آثار تعذيب على جثامين الشهداء الفلسطينيين "مقلقة للغاية"، مؤكدًا أن "أي انتهاكات للقانون الدولي يجب أن يُحاسب مرتكبوها".

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى تحقيق عاجل وشفاف، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بـ"القيام بدورهم في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".

تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وسط استمرار انقطاع الكهرباء والمياه والدواء، واستهداف المدنيين والمرافق الطبية والتعليمية، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية دولية.

