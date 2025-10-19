إجراء تحليل DNA لطفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإجراء تحليل DNA للطفل المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة وتحويله إلى أشلاء لاستكمال التحقيقات في القضية ومطابقتها بالمواد والأحراز التي تم العثور عليها بمسرح الجريمة.

وكانت جهات التحقيق قررت عرض المتهم يوسف أيمن على مصلحة الأدلة الجنائية وقسم البصمات البيومترية، وذلك ضمن إجراءات جهات التحقيق للتأكد من أن المتهم هو مرتكب الواقعة، وطلبت جهات التحقيق إرفاق تقارير الطب الشرعي في أوراق القضية.

عرض المتهم على القسم الفني

كما قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية بعرض المتهم على القسم الفني المختص، برفقة الفيديوهات التي تم التحفظ عليها من الكاميرات المختلفة والتي رصدت تحرك المتهم في أعقاب الجريمة لبيان عما إذا كان هو الشخص المرئي من عدمه على أن يتم إرفاق التقرير في أوراق القضية.

إجراء تحليل مخدرات المتهم

وكان المجني عليه خضع طبقا لقرار النيابة العامة لتحليل مواد مخدرة بعد سحب عينات من الدم والبول له، كما خضع لكشف طبي أمام الطبيب الشرعي تمهيدا لإرفاق نتيجته في أوراق القضية وبيان ما إذا كان به أي إصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.