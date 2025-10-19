الأحد 19 أكتوبر 2025
إجراء تحليل DNA لطفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإجراء تحليل DNA للطفل المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة وتحويله إلى أشلاء لاستكمال التحقيقات في القضية ومطابقتها بالمواد والأحراز التي تم العثور عليها بمسرح الجريمة.     

عرض طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله على مصلحة الأدلة الجنائية

محافظ الإسماعيلية يشارك في منتدى مدن القنوات العالمية 2025 بالصين

وكانت جهات التحقيق قررت عرض المتهم يوسف أيمن على مصلحة الأدلة الجنائية وقسم البصمات البيومترية، وذلك ضمن إجراءات جهات التحقيق للتأكد من أن المتهم هو مرتكب الواقعة، وطلبت جهات التحقيق إرفاق تقارير الطب الشرعي في أوراق القضية.

عرض المتهم على القسم الفني 

كما قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية بعرض المتهم على القسم الفني المختص، برفقة الفيديوهات التي تم التحفظ عليها من الكاميرات المختلفة والتي رصدت تحرك المتهم في أعقاب الجريمة لبيان عما إذا كان هو الشخص المرئي من عدمه على أن يتم إرفاق التقرير في أوراق القضية.

إجراء تحليل مخدرات المتهم 

وكان المجني عليه خضع طبقا لقرار النيابة العامة لتحليل مواد مخدرة بعد سحب عينات من الدم والبول له، كما خضع لكشف طبي أمام الطبيب الشرعي تمهيدا لإرفاق نتيجته في أوراق القضية وبيان ما إذا كان به أي إصابات.   

