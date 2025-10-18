6 حلول فعالة لفروة رأس نظيفة وصحية

القشرة الدهنية واللزجة من أكثر مشكلات فروة الرأس شيوعًا، خصوصًا بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين تراكم الزيوت أو بقايا منتجات تصفيف الشعر.

وإدراك طبيعة هذه القشرة هو الخطوة الأولى نحو علاجها بفعالية.

يوضح الدكتور أميت بهاسين، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن هذا النوع من القشرة يختلف عن القشرة الجافة، إذ تبقى القشور ملتصقة بفروة الرأس وتسبب شعورًا بعدم الراحة وفق ما نشر على Times of india.

ويحدث ذلك عندما تفرز فروة الرأس كميات مفرطة من الزهم (الزيت الطبيعي)، الذي يتفاعل مع نوع من الفطريات، مما يؤدي إلى ظهور القشور الدهنية والحكة.

وهناك خطوات بسيطة يمكن أن تُساعد في الحد من هذه المشكلة واستعادة التوازن الصحي لفروة الرأس.

1. استخدام شامبو مضادًا للقشرة بتركيبة تنظيف عميق

اختيار شامبو يحتوي على بيروكتون أولامين والفحم المؤكسد، فهذان المكونان يساهمان في محاربة الفطريات المسببة للقشرة وتنقية فروة الرأس من الزيوت الزائدة دون الإضرار برطوبتها الطبيعية.



يجب قراءة ملصق الشامبو بعناية وتجنّبي الأنواع التي تحتوي على الكبريتات أو البارابين.

2. غسل الشعر بانتظام خاصة في الأجواء الرطبة

تعد الرطوبة من العوامل التي تفاقم القشرة الدهنية، إذ تزيد من إفراز الزيوت والعرق. لذلك، يوصي الخبراء بغسل الشعر ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل، خاصة إذا كنتِ تمارسين الرياضة أو تتعرضين للحرارة العالية.

يقول الدكتور بهاسين: “الحفاظ على نظافة فروة الرأس بانتظام هو خط الدفاع الأول ضد القشرة الدهنية”.

3. عدم إهمال الشطف المزدوج

عند غسل الشعر، يُفضل شطفه مرتين:

الشطفة الأولى لإزالة الأوساخ والدهون السطحية.

الثانية للتأكد من إزالة أي بقايا من الشامبو أو المنتجات الأخرى.



هذه الخطوة البسيطة تضمن نظافة عميقة وتقلل من فرص التصاق القشور بفروة الرأس.

4. التقليل من استخدام الزيوت والأمصال

رغم أن الزيوت الطبيعية مفيدة لتغذية الشعر، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى انسداد المسام وزيادة تراكم الزيوت.

ينصح الأطباء بالاكتفاء بتدليك خفيف مرة أسبوعيًا فقط، مع غسل الشعر جيدًا بعد التزييت باستخدام شامبو مضاد للقشرة.

5. تجنب الشمع والجل الثقيل

منتجات تصفيف الشعر السميكة مثل الشمع أو الجل يمكن أن تفاقم المشكلة لأنها تحبس الزيوت وخلايا الجلد الميتة داخل فروة الرأس.



يجب اختيار دائمًا منتجات خفيفة الوزن وسهلة الغسل، واحرصي على تنظيف شعرك في نفس اليوم بعد استخدامها.

6. الحفاظ على نظام غذائي متوازن وتحكمي في التوتر

تلعب التغذية السليمة والحالة النفسية دورًا محوريًا في صحة فروة الرأس، فالوجبات السريعة والمأكولات الغنية بالسكريات يمكن أن تفاقم القشرة، بينما يساعد تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة على تحسين صحة الجلد.



كما أن التوتر يعد من العوامل المحفزة لاضطرابات فروة الرأس، لذا ينصح بممارسة اليوغا أو التأمل أو التمارين الرياضية بانتظام.

يجب شرب كميات كافية من الماء، وحافظي على نمط حياة متوازن، فصحة فروة الرأس تبدأ من الداخل قبل الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.