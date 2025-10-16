الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة بني سويف تُطلق حملة في 188 مدرسة للتوعية بصحة الفم والأسنان

صحة بني سويف تُطلق
صحة بني سويف تُطلق حملة في 188 مدرسة، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن تنفيذ حملة توعوية موسعة داخل المدارس، استهدفت تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان بين طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار جهود المديرية لتفعيل برامج الصحة المدرسية وتحسين السلوكيات الصحية لدى الأطفال والنشء.

 

أسبوع توعوي في 188 مدرسة ببني سويف

 وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن الحملة نُفذت تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة من الدكتور أحمد أشرف، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة إيمان محمد أحمد، منسق السن المدرسي بالمديرية، حيث جرى تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية في 188 منشأة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة، واستمرت على مدار أسبوع كامل.

 

وأشارت مديرية صحة بني سويف، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توصيل رسائل تثقيفية مبسطة حول أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، من خلال برامج تفاعلية يقدمها فريق التثقيف الصحي بالمديرية، تناولت أساليب العناية اليومية بالأسنان، وضرورة غسل الفم بانتظام بعد تناول الوجبات، واستخدام الفرشاة والمعجون بطريقة صحيحة، بجانب التوعية بأهمية التغذية السليمة في تقوية الأسنان والوقاية من التسوس.

 

فرق التثقيف الصحي تجوب مدارس بني سويف

 كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة تفاعلية متنوعة داخل المدارس، من بينها ورش عمل قصيرة ومسابقات تثقيفية بين الطلاب، هدفت لترسيخ المفاهيم الصحية بأسلوب مبسط وممتع، مما ساهم في رفع مستوى استيعاب الأطفال لأهمية النظافة الشخصية ودورها في الوقاية من الأمراض.

 

<strong>صحة بني سويف تُطلق حملة في 188 مدرسة</strong>
صحة بني سويف تُطلق حملة في 188 مدرسة

 

وأوضح بيان مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز دور الصحة المدرسية كأحد محاور الرعاية الصحية الأساسية، وبما يسهم في بناء أجيال تتمتع بصحة جيدة وسلوكيات إيجابية مستدامة، مؤكدين استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات في مختلف المدارس والمناطق الريفية.

 

رسائل التثقيف الصحي تصل إلى طلاب بني سويف

 وتُعد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بمحافظة بني سويف، بهدف تحقيق التكامل في نشر الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز مفاهيم الوقاية والصحة العامة بين الطلاب.

 

جولات ميدانية للتأكد من التزام مستشفيات بني سويف بمعايير الجودة والسلامة

انطلاق الحملة القومية لموسم القمح بتقنيات حديثة وتقاو محسنة ببني سويف

بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا أوروبيًا في جولة على ممشى كورنيش النيل

جامعة بني سويف تشارك في مؤتمر فيينا لدعم الحفاظ على التراث الثقافي

بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

"صحة بني سويف" تواصل جولاتها المفاجئة بالمستشفيات والوحدات لمتابعة تطبيق معايير الجودة

ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف

ضبط مركز حجامة غير مرخص يديره طالب بكلية التربية الرياضية في بني سويف

عذبها بالنار في مناطق حساسة، ضبط زوج متهم بالاعتداء على زوجته ببني سويف

خدمة طبية جديدة لأهالي قمن العروس ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف صحة بني سويف وكيل صحة بني سويف

مواد متعلقة

جولات ميدانية للتأكد من التزام مستشفيات بني سويف بمعايير الجودة والسلامة

انطلاق الحملة القومية لموسم القمح بتقنيات حديثة وتقاو محسنة ببني سويف

بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا أوروبيًا في جولة على ممشى كورنيش النيل

جامعة بني سويف تشارك في مؤتمر فيينا لدعم الحفاظ على التراث الثقافي

بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

"صحة بني سويف" تواصل جولاتها المفاجئة بالمستشفيات والوحدات لمتابعة تطبيق معايير الجودة

ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف

ضبط مركز حجامة غير مرخص يديره طالب بكلية التربية الرياضية في بني سويف

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

اقتصادي: الدولة تتحمل 150 مليار جنيه لدعم الوقود ولجنة التسعير تنقذ الموازنة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية