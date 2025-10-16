صحة بني سويف تُطلق حملة في 188 مدرسة للتوعية بصحة الفم والأسنان

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن تنفيذ حملة توعوية موسعة داخل المدارس، استهدفت تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان بين طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار جهود المديرية لتفعيل برامج الصحة المدرسية وتحسين السلوكيات الصحية لدى الأطفال والنشء.

أسبوع توعوي في 188 مدرسة ببني سويف

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن الحملة نُفذت تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة من الدكتور أحمد أشرف، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة إيمان محمد أحمد، منسق السن المدرسي بالمديرية، حيث جرى تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية في 188 منشأة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة، واستمرت على مدار أسبوع كامل.

وأشارت مديرية صحة بني سويف، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توصيل رسائل تثقيفية مبسطة حول أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، من خلال برامج تفاعلية يقدمها فريق التثقيف الصحي بالمديرية، تناولت أساليب العناية اليومية بالأسنان، وضرورة غسل الفم بانتظام بعد تناول الوجبات، واستخدام الفرشاة والمعجون بطريقة صحيحة، بجانب التوعية بأهمية التغذية السليمة في تقوية الأسنان والوقاية من التسوس.

فرق التثقيف الصحي تجوب مدارس بني سويف

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة تفاعلية متنوعة داخل المدارس، من بينها ورش عمل قصيرة ومسابقات تثقيفية بين الطلاب، هدفت لترسيخ المفاهيم الصحية بأسلوب مبسط وممتع، مما ساهم في رفع مستوى استيعاب الأطفال لأهمية النظافة الشخصية ودورها في الوقاية من الأمراض.

صحة بني سويف تُطلق حملة في 188 مدرسة

وأوضح بيان مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز دور الصحة المدرسية كأحد محاور الرعاية الصحية الأساسية، وبما يسهم في بناء أجيال تتمتع بصحة جيدة وسلوكيات إيجابية مستدامة، مؤكدين استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات في مختلف المدارس والمناطق الريفية.

رسائل التثقيف الصحي تصل إلى طلاب بني سويف

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بمحافظة بني سويف، بهدف تحقيق التكامل في نشر الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز مفاهيم الوقاية والصحة العامة بين الطلاب.

