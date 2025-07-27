جمال شعبان يوجه نصائح لتجنب الأزمات القلبية

وجه الدكتور جمال شعبان، أستاذ كهرباء القلب، والعميد السابق لمعهد القلب نصائح للحماية من الأزمة القلبية.

طرق الوقاية من الأزمات القلبية

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الوقاية من الأزمات القلبية تبدأ من نمط الحياة الصحي، مشيرًا إلى أن خطوات بسيطة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القلب.

وتضمنت نصائح الدكتور جمال شعبان:

إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي.

تقليل تناول السكر والملح.

تجنّب الدقيق الأبيض والأرز الأبيض.

الامتناع تمامًا عن التدخين، وتجنب الجلوس مع المدخنين.

عدم الإفراط في تناول المسكنات.

ممارسة المشي يوميًا لمدة ٤٥ دقيقة بنمط سريع.

الكشف المبكر عن ارتفاع الضغط والسكر والكولسترول، والعمل على ضبطهم.

التحلي بالسكينة والتسامح وهدوء الأعصاب.

التبسم الدائم، فالحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على صحة القلب.

أعراض الأزمة القلبية

وكشف عن أهم أعراض الأزمة القلبية وتشمل:

ألم في الصدر أي الذبحة الصدرية.

الشعور بوجود ضغط على الصدر أو ثقل أو انزعاج.

ضيق في التنفس.

الدوخة أو الإغماء.

التعب أو الإرهاق.

خدر في الوجه أو أحد الأطراف، قد يكون هذا على جانب واحد فقط من الجسم.

صعوبة في التحدث أو الرؤية أو المشي.

أنواع الإصابة بأمراض القلب



عدم انتظام ضربات القلب

أمراض الصمامات نتيجة ضيق أو تسريب في صمامات القلب وصمام القلب هو الذي يسمح للدم بالتدفق من حجرة إلى حجرة أخرى أو إلى وعاء دموي آخر.

انسداد الشريان التاجي

قصور القلب: مشكلة في ضخ القلب أو وظائف الاسترخاء، مما يؤدي إلى تراكم السوائل وضيق التنفس.

عوامل خطر الإصابة بالأزمة القلبية

وكشف عن أهم عوامل خطر الإصابة بالأزمة القلبية، وقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذا كان لديك عوامل خطر مثل:

١- ارتفاع ضغط الدم.

٢- ارتفاع نسبة الكولسترول.

٣- التدخين.

٤- مرض السكر من النوع الثاني

٥- التاريخ العائلي لأمراض القلب.

٦- قلة ممارسة الرياضة.

٧- وجود الوزن الزائد أو السمنة.

٨- اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم والسكر والدهون.

٩- حالات الالتهابات المزمنة أو أمراض المناعة الذاتية.



طرق الوقاية من الأزمة القلبية

لا يمكن منع بعض أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب الخلقية ولكن أمراض القلب المكتسبة يمكن الحماية منها من خلال اتباع الآتي:

١- تجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم.

٢- اتباع الوزن الصحي والحفاظ عليه.

٣- تناول نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والصوديوم.

٤- ممارسة ما لا يقل عن 30 إلى 60 دقيقة يوميا في معظم الأيام.

٥- تجنب التوتر.

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