دلالة على أمراض خطيرة، جمال شعبان يكشف سر التعب والإرهاق من أقل مجهود

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، عن سر التعب والإرهاق الذي يشعر به العديد من الأشخاص من أقل مجهود، حيث تتزايد الشكوى من الإرهاق والتعب والتكسير في الجسم، هذه الأيام، عند الاستيقاظ من النوم، ومن بذل أقل مجهود.

أسباب التعب والإرهاق من أقل مجهود



وقال الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه بالفيس بوك: "إن أسباب التعب كثيرة ومتنوعة، وأولها مشاكل في نمط الحياة، وتحميل متزايد في مجهود بدني، مع نقص في النشاط الجسدي، وقلة النوم، وزيادة الوزن أو السمنة".

سر التعب من أقل مجهود، فيتو



أسباب التعب والإرهاق المتزايد عند الأشخاص، منها أيضا كما يقول الدكتور جمال شعبان: "فترات من التوتر العاطفي، والملل، والحزن، وتناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو المهدئات، واستخدام الكحول بشكل منتظم، واستخدام العقاقير غير المشروعة مثل الكوكايين، واستهلاك الكثير من الكافيين، وعدم تناول نظام غذائي صحي مغذي".

أمراض خطيرة تسبب الإرهاق والتعب



وعن العوامل الأخرى التي تسبب الإرهاق والتعب، يضيف شعبان: "الظروف الصحية الجسدية يمكن أن تسبب العديد من الحالات الصحية أيضًا الإرهاق، والأمثلة تشمل (الأنيميا "فقر الدم"، ونقص فيتامين دال، وإالتهاب المفاصل، وفيبروميالچيا “متلازمة التعب المزمن"، والالتهابات مثل البرد والانفلونزا، ومرض أديسون، وهو اضطراب يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات في الغدة الكظرية)، وقصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية، فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، واضطرابات النوم مثل الأرق، واضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية، واضطرابات المناعة الذاتية، وفشل القلب الاحتقاني، والسرطان، ومرض السكر، ومرض الكلى، ومرض الكبد، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وانتفاخ الرئة".

وأكد الدكتور جمال شعبان أن هناك أمراض أخرى تسبب التعب والإرهاق وتكسير الجسم منها "مشاكل الصحة العقلية، والتعب هو عرض شائع للقلق والاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي".

