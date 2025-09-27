بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

وفاة عريس أسوان فجأة، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، عن سر وفاة عريس أسوان فجأة، في قاعة الزفاف، بعد ربع ساعة من دخوله قاعة الزفاف وخلال رقصه بسعادة في ليلة العمر، حيث سقط العريس "أشرف" ومات على الفور أمام المعازيم وأمام عروسه، وتحول الزفاف إلى مأتم في مشهد أثار أحزان المصريين.

سر وفاة عريس أسوان فجأة

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية، محذرًا من الجلطات التي تسببت في وفاة عريس أسوان، والتي تأتي في شرايين القلب التاجية وتؤدي للوفاة بالموت بالسكتة القلبية.

وقال الدكتور جمال شعبان عن وفاة عريس أسوان المفاجئة: "الجلطات.. رحم الله أشرف عريس أسوان اللي مات في بدلة الفرح، وتحول فرحه إلي جنازة"، مضيفًا: "الموت مالوش ميعاد ولا زمان ولا مكان، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدًا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت"

وفاة أشرف عريس أسوان فجأة، فيتو



وعن توقف قلب الشباب في العشرينيات أو الثلاثينيات ووفاتهم فجأة، قال الدكتور جمال شعبان: " توقف قلبه فجأة بسبب جلطة في شرايين القلب التاجية، ويموت بالسكتة القلبية، أو جلطة كبيرة في شرايين المخ، ويموت فجأة بالسكتة الدماغية"

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن "جلطة المخ والسكتة الدماغية، أو السكتة القلبية، تعنى كتلة من خلايا الدم تتجمع وتلتصق في بعضها، وتلتصق في جدار الشريان وتغلقه، ما يؤدي لتوقف الدم الذي يجري في الشريان لتغذية الخلايا، وتتوقف الخلايا التي لا يصلها الدم عن العمل، وقد تتلف وتموت"

وأكد جمال شعبان أن "خلايا المخ والقلب عندما تموت لا تعوضها خلايا أخرى، أو تنمو مكانها"

سبب حدوث السكتة القلبية والوفاة

وأوضح جمال شعبان أنه "عندما تتكون داخل شرايين القلب الكبير جلطة كبيرة، فإنه يحدث به انسدادًا كليًا تامًا، ويتوقف القلب، وقد تحدث السكتة القلبية والوفاة، إذا لم يتم إنعاش القلب، وإذابة الجلطة وتركيب دعامات"

وفاة عريس أسوان والسر في الجلطة القلبية، فيتو



وأكد أن "نفس الكلام ينطبق على المخ، فإذا كانت الجلطة كبيرة وفي شريان كبير يغذي مساحة كبيرة من المخ، أو يغذي جذع المخ مراكز التنفس والحياة، فيمكن أن تحدث سكتة دماغية، ويتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة".

وعن عريس أسوان، الذي توفى فجأة في زفافه، ومدى تأثير الزعل أوالتوتر والصدمات العاطفية أو الفرح على حدوث جلطات، قال الدكتور جمال شعبان: "طبعًا ممكن تكسر القلب، وتؤدي إلي اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ أو القلب"، مؤكدًا أن تأثير السعادة الزائدة تعادل تأثير الحزن الزائد.

كما حذر الدكتور جمال شعبان من "وجع البطن"، مؤكدًا أنها قد تكون من مقدمات الجلطة، وأن وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة في الشريان التاجي الخلفي، وتسبب وجع وحموضة وحرقان في المعدة، وكذلك جلطة شرايين الأمعاء، وتسلخ وتمدد الأورطي يمكن أن يجدث بداخله جلطة.

سر إصابة الشباب بالجلطات القاتلة

وعن سر إصابة الشباب بالجلطات التي قد تودي بحياتهم، كما حدث مع عريس أسوان، قال الدكتور جمال شعبان: "السر في التدخين، والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات، والمخدرات، والتاريخ الوراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعا الضغط المرتفع ومرض السكر".

وفاة عريس أسوان، فيتو



وكشف الدكتور جمال شعبان عن أهم العلامة التحذيرية لجلطة المخ، فقال: "الصداع والتنميل في جانب من الجسم، واختلال درجة الوعي"، أما العلامات التحذيرية لجلطة القلب فهي "وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، نهجان خفيف، وعرق، ثقل في الذراع الأيسر"

وأكد جمال شعبان أن الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب، قائلًا: إن "الدقايق والساعات الأولي الوقت الذهبي Golden time لإذابة الجلطة بالأدوية أو بالقسطرة والدعامات".

