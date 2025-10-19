الأحد 19 أكتوبر 2025
استدعاء قائد سيارة محملة بالأنابيب بعد انقلابها في المعادي

استدعت نيابة المعادي قائد سيارة نقل محملة بأنابيب، بعد حادث انقلابها بمنطقة زهراء المعادي دون وقوع أي إصابات بشرية.

 

انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب بزهراء المعادي 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب أثناء سيرها في الشارع بمنطقة زهراء المعادي، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق تسبب في انقلاب السيارة وتناثر الحمولة على جانب الطريق.

 

جرى رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها بعد تباطؤ مؤقت شهدته المنطقة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب بزهراء المعادي منطقة زهراء المعادى نيابة المعادي

الجريدة الرسمية