تقبيل موسيقار مصري يد محمد عبده يثير الاستياء، والنشطاء: ما فعله مهين (فيديو)

هاني فرحات ومحمد عبده، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للموسيقار المصري هاني فرحات، الحاصل على الجنسية السعودية، وهو يرتدي الزي السعودي ويقبل يد الفنان محمد عبده، في ختام حفل لـ محمد عبده في موسم الرياض الجديد.

هاني فرحات يقبل يد محمد عبده

وأثار تقبيل الموسيقار هاني فرحات ليد الفنان محمد عبده على خشبة المسرح، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واستياء بين المصريين، البعض وصف انحناء وتقبل هاني فرحات ليد محمد عبده غير مقبول ومهين، في حين أشار آخرون أن الفنان محمد عبده كبير في السن وتقبيل يده حالة من توقير الكبير.

هاني فرحات ينحني ويقبل يد محمد عبده، فيتو



علقت الناشطة سهيلة أمين قائلة: "المايسترو هاني فرحات مرتديًا الزي السعودي.. منحنيًا يقبل يد الفنان محمد عبده، لا أحد يلومه على اختياره الجنسية أو الانتماء فلكلٍ حريته، لكن ما يؤسف له أن يفقد الفنان هيبته وهو يحمل إرث مدرسة موسيقية مصرية عريقة.. ليظهر بهذا الشكل الرمزي المؤلم... المايسترو الذي قاد يومًا أوركسترا تمثل قامة الفن المصري، قاد نفسه إلى مشهد لا يليق لا بفنه ولا بمصر التي خرج منها".

أما البلوجر مريم فقالت: "محمد عبده قامه فنيه صنعتها مصر ولم ينسى فضلها أبدًا.. فى كل المناسبات يذكر هذا. محمد عبده أكبر سنا وخبرة... أما تقبيل هانى فرحات يده هكذا اعتاد الفنانون توقير الكبير.. اسمعوا كلام الفنان محمد عبده عن مصر"

يلومه على اختياره الجنسية السعودية لكن تقبيل اليد مؤلم

ورد البلوجر خالد مراد فقال: "المايسترو هاني فرحات مرتديًا الزي السعودي.. منحنيًا يقبل يد محمد عبده، محدش يلومه على اختياره الجنسية السعودية، لكن ظهوره بهذا الشكل الرمزي مثير للألم ومهين وكل واحد يختار ما يريد..."

في ختام الحفل المايسترو هاني فرحات يقبل يد التاريخ فنان العرب محمد عبده 💚#محمد_عبده_في_شقراء pic.twitter.com/2q3ogaHSFS — Fahad (@xFAHDINHO) October 16, 2025



وعلقت البلوجر السعودية جواهر ناصر فقالت: "معليش أنتم فاهمين غلط من العادات عندنا تقبيل يد الكبير في من باب الاحترام والتقدير فقط وأكيد الأستاذ هاني لاحظها في اللي حول من محمد عبده يسوونها فحب يعبر عن حبه واحترامه وتقديره لمحمد عبده بنفس الطريقه.. أنا شفت اللقطه أمس عادي جدًا..."

أما البلوجر ريهام محمد فعبرت عن حزنها قائلة: "المشكلة أن الموسيقار هاني فرحات كان من أكثر الموسيقيين المُقدرين والمتقدرين جدًا في مصر معنويًا وماديًا وإعلاميًا... أنا فاكرة كان حاضر فرحه وزير الثقافة وكل نجوم الفن وهو مرتاح ماديًا جدًا جدًا.. ايه يخليه يعمل كدا!!".

هاني فرحات يقبل يد فنان كبير

أما البلوجر السعودي فهد فقال: "ابننا هاني وبيقبل على يد فنان كبير بالعمر ايه المشكلة"

ورد البلوجر محسن محمود فقال: "لا ينقص من الفنان شيئ تقبيل يد رجل كبير فى مقام والده ولأنه متربى على احترام الكبير".

الموسيقار هاني فرحات يثير الجدل، فيتو



وعلق البلوجر عبد الوهاب السيد فقال: "المايسترو هاني فرحات مرتديًا الزي السعودي.. منحنيًا يقبل يد الفنان محمد عبده.. المايسترو الذي قاد يومًا أوركسترا تمثل قامة الفن المصري.. الآن يصنع لوحة فنية ينحني ويقبل يد أهم فنان في بلده الجديد... هذا ليس تقليل منه بل عرفان منه بفضل السعودية عليه".

ورد البلوجر أحمد عبد الباسط قائلًا: "في مصر لم يقبل موسيقار يد فنان على المسرح لأنه يعني، وعملية تقبيل اليد من موسيقار مصري لأي مغني غير مقبول، لكن المايسترو هاني فرحات اختار ارتداء زي جنسيته الجديدة وقبل يد الفنان محمد عبده بهذا الزي.. ولم يقبل يده بالزي المصري، وهم من جنسية واحدة".



