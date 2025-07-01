هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب موهبة نادرة ولن تتكرر

قال الموسيقار هاني فرحات، إنه بكى يوم غناء "شيرين" بحفلة ليلة الدموع، موضحًا أن الله أنعم عليه بنعمة عظيمة وهي أنه ينفصل عن العالم الخارجي حينما يكون على المسرح.

الهجوم على شيرين

وحول الهجوم على المطربة شيرين أوضح خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" ويقدمه الإعلاميات مها الصغير وهبة الاباصيري: "شيرين مطربة عظيمة وعندها نعمة حب الناس اللي شايفين أنها أختهم او بنتهم أو فرد من عائلتهم وبيخافوا عليها.

وأوضح: "إحنا في انتظار عودة شيرين بكامل قوتها للمسرح مرة أخرى، وهي تعلم حجم موهبتها النادرة ولن تتكرر، ودي مسؤولية كبيرة عليها".



وتابع: "شيرين أختي واحنا صحاب وكنا جيران وأولادنا كل طفولتهم سوا، واتمني أنها تتخطى كل شي وترجع أقوى".

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