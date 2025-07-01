من هي صوت مصر أنغام أم شيرين؟..الموسيقار هاني فرحات يجيب

قال المايسترو هاني فرحات: إنه يسعد للغاية بالتعاون مع المطربة أنغام، لأنها تملك تركيزا كبيرا في اختيار الألحان والكلمات والموسيقي، كما أن لديهما نفس الثقافة الموسيقي والذوق بشكل عام.



وحول إمكانية الاختلافات خلال العمل مع المطربة أنغام، أوضح الموسيقار هاني فرحات خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، والذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير وهبة الأباصيري إنه نادرًا ما يحدث خلافات خلال العمل مع المطربة أنغام، وأن الاختلافات دائمًا ما تصب في صالح الجمهور.

لقب صوت مصر



فيما أوضح بشأن الصراع الدائر حول من يستحق لقب "صوت مصر"، أن المشكلة الأساسية في صراعات الجمهور وألتراس المطربات "إحنا شعوب بنحب نقول ألقاب وثقافة الشعوب العربية دائما كده، ولكن فكرة الصراع أمر صحي للغاية، لانه بييطلع منتج افضل وأحسن للجمهور، أما فكرة صوت مصر أم كلثوم أو شادية كانوا صوت مصر، وكذلك أنغام أو شيرين أو آمال ماهر، وكل اسم منهم يكفي فخرًا أنه صوت مصر، والأهم أن كل هؤلاء النجوم مصريون وأن مصر بلد المواهب".





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