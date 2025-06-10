محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحى

خلال 48 ساعة فقط ومع الساعات الأولى من مساء رابع أيام عيد الأضحى المبارك جمعت ليلة جديدة من ليالي العمر الموسيقية والغنائية فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الخبر بمناسبة تدشين أرينا الظهران أكسبو لتمتلئ المنطقة الشرقية بأكملها بالنغمات والألحان الشجية ويعيش جمهور الحفل ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة الغنائية.



فبعد نجاحهما المشترك في ثاني أيام العيد علي مسرح كوكا كولا أرينا دبي والتي عاش الجمهور الإماراتي معهما أجواء العيد وبهجته بالغناء الطربي والموسيقي الشرقية الأصيلة عاش أيضا عشاق صوت فنان العرب محمد عبده ونغمات الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات الساحرة بمدينة الخبر ساعات من النشوة والسلطنة في ختام ولا أروع لأيام العيد السعيد.

دخل الثنائي فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات موسوعة الأرقام القياسية من أوسع أبوابها بإحيائهما لحفلين خلال 48 ساعة فقط بدولتين مختلفتين وهو ما يكشف مدى التفاهم والكيمياء الفنية التي تربطهما

المايسترو هاني فرحات أكد أن الحفلات التي يرافق فيها فنان العرب يعتبرها من المحطات التي يعتز ويفتخر بها في مشواره لأنه يرافق خلالها أسطورة فنية عربية تجاوزت الحدود والزمن بالروائع الغنائية التي قدمها طوال مشواره الفني الكبير.

وأشار إلي أنهما في حفل دبي تركا مساحة للجمهور لاختيار الأغنيات التي يريد الإستماع إليها في تجربة فريدة علي الحفلات الغنائية في محاولة لإشباعه موسيقيا من نهر ألحان وأغنيات فنان العرب.



وأوضح أنهما يعشقان التحدي لذلك وافقا علي تقديم حفلا آخر بعد ساعات قليلة من حفل دبي بالمملكة العربية السعودية ويحققان أيضا به نجاحا يضيف رصيدا جديدا إلي نجاحاتهما الفنية المشتركة ويحطمان معه الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي المبارك في العام 2025.

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