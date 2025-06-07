السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

قبل حفل اليوم بدبي، محمد عبده يتغزل في هاني فرحات والمايسترو يصفه بـ"الأسطورة" العربية

هاني فرحات ومحمد
هاني فرحات ومحمد عبده، فيتو

ينتظر عشاق الطرب العربي الأصيل لقاء السحاب بين فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات في الحفل المقرر له اليوم السبت الموافق 7 يونيو 2025  ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي في حفل عنوانه تاريخ من الفن الأصيل.


الحفل رفع لافتة سولد أوت بعد  ساعات من فتح شباك حجز تذاكره بداية شهر مايو الماضي.


الحفل يأتي بعد عودة المايسترو هاني فرحات من جولته الفنية مع الأوركسترا الموسيقي  في أستراليا والتي قاد خلالها أوركسترا الميتروبوليتان الأسترالية والأوركسترا الوطنية السعودية على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية في العالم ضمن النسخة  السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقي تحت شعار آفاق الإبداع والتميز.


وأعرب فنان العرب عن سعادته بلقاء الجمهور الإماراتي برفقة الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات والذي وصفه بالموسيقار المثقف والدارس لعلوم الموسيقى.


وأوضح أن "فرحات " يحظى بثقة وتقدير نجوم الغناء العربي الذين يشعرون معه بأنهم في أيد أمينة، لافتًا إلى أنه شخصيًّا يشعر بالثقة والطمأنينة عندما يرافقه في حفلاته.
 

وأضاف أن حفلاته المقبلة خلال الشهر الجاري سواء في الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو الكويت يصاحبه فيها الأوركسترا الموسيقى بقيادة هاني فرحات.


من جهته أعرب المايسترو هاني فرحات عن تقديره لفنان العرب ووصفه بالأسطورة الغنائية التي نعتز بها كعرب.


وأكد أنه يفتخر بمصاحبة الفنان الكبير محمد عبده في حفلاته التي تشهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا في كل بلد عربي، وأنه يعتز بالثقة الكبيرة التي يضعها علي عاتقه ويشعر بأن مصاحبة فنان العرب في حفلاته مسئولية كبيرة وأنها تزيد حفلا بعد أخر نتيجة النجاحات الكبيرة التي تحققها حفلاتهما المشتركة .


وأشار إلى أن حفل فنان العرب في دبي غدا يتضمن مجموعة من أهم الأغنيات  التي شكلت محطات بارزة في مشواره الفني  الحافل بكلاسيكيات غنائية عديدة، لافتا إلي أنه وفنان العرب سيجمعهما أكثر من حفل بينها حفل يقام يوم 9 يونيو الجاري  ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى بمدينة الخبر السعودية في أول حفل يدشن أرينا الظهران أكسبو

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