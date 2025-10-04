الأحد 05 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

محمد عبده في جلسة شعبية مع جمهوره 16 أكتوبر

محمد عبده، فيتو
يلتقي الفنان محمد عبده في جلسة شعبية مع جمهوره بمدينة شقراء في المملكة العربية السعودية يوم 16 أكتوبر الجاري.

وستكون الجلسة على مسرح محمد البوادري بشقراء، وتطرح التذاكر غدا الأحد.

ألبوم الوفاء للبدر

ومؤخرا طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الألبوم الجديد لفنان العرب  محمد عبده “الوفاء للبدر”.

وطرحت روتانا الألبوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ويتكون الألبوم من 5 أغنيات من كلمات: الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وألحان: الموسيقار طلال.

 

وجاء الألبوم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن.

