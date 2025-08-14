ارتفاع ملحوظ في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة.. الحزمة تصل إلى 5 جنيهات.. وهذه أبرز الأسباب

سجلت أسعار الخضراوات الورقية مثل الشبت والبقدونس والكزبرة «الكسبرة» ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، وهو ما حدث في العام الماضي في نفس التوقيت، إذ ارتفعت أسعار الخضروات الورقية ارتفاعات كبيرة.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

20 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الخضروات الورقية

وارتفعت أسعار البقدونس والكزبرة والشبت ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، إذ قفزت أسعارها في سوق العبور للجملة نحو 20 جنيهًا، إذ ارتفعت أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة عدد 100 رابطة من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

جنيه ارتفاعًا في سعر الحزمة

وأيضًا في أسواق التجزئة والمحال التجارية، ارتفع سعر حزمة الكسبرة والبقدونس والشبت نحو جنيه، وهناك من قلل وزن الحزمة وبيعها بنفس السعر.

الثلاثة حزم بـ 10 جنيهات

وتتراوح سعر الثلاثة حزم من البقدونس والشبت والكزبرة بين 5 و10 جنيهات.

الحزمة بـ 5 جنيهات

واشتكى المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من اختفاء البقدونس والكسبرة والشبت من الأسواق في بعض الأوقات، مع رفع أسعارهم لتصبح الحزمة بـ 5 جنيهات مع قلة المعروض منها في السوق.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

فما هي أسباب ارتفاع سعر الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق؟

أكد محمد سيد تاجر خضار في أحد الأسواق الشعبية، أن أسعار الكزبرة والبقدونس والشبت ارتفعت في سوق الجملة والتجزئة، خلال الفترة الحالية.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

السبب في ارتفاع سعر الخضروات الورقية

وأوضح أن السبب في ارتفاع سعر الخضروات الورقية، يرجع إلى تأثرها بارتفاع درجات الحرارة، إذ أن الموجة الحارة أثرت على عدد من المحاصيل الزراعية؛ وخاصة الورقية، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى «حرق المحصول».

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

ارتفاع سعر نقل الخضروات الورقية

وتابع: يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر نقل الخضروات الورقية، إذ تنقل هذه الخضروات يوميًا على «التروسيكلات» من المناطق الريفية القريبة من المدن، ومع ارتفاع درجات الحرارة، رفع بعض أصحاب التروسيكلات سعر النقلة.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة وبعض الخضروات الورقية الأخرى، في سوق العبور للجملة، وفي المحال التجارية والسلاسل الغذائية في السطور الأتية:

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

بلغ سعر شبت عدد 100 رابطة نحو 100 جنيه.

بلغ سعر بقدونس عدد 100 رابطة نحو 100 جنيه.

بلغ سعر جرجير عدد 100 رابطة نحو 100 جنيه.

بلغ سعر كسبرة عدد 100 رابطة نحو 100 جنيه.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

أسعار الخضار في سوق العبور

بلغ سعر سلق نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر خس من 6 إلى 7 جنيهات.

بلغ سعر كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

أسعار الخس في سوق العبور

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات. تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات. تراوح سعر خس أحمر من 2 إلى 4 جنيهات. تراوح سعر خس كابوتشي من 8 إلى 12 جنيها.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

سعر الخضار في سوق العبور

بلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

أسعار الشبت والبقدونس والكسبرة في السلاسل الغذائية

وعن أسعار الشبت والبقدونس والكسبرة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فهي كالأتي:

بلغ سعر حزمة بقدونس وزن 50 جرامًا نحو 8 جنيهات. بلغ سعر كراث وزن 100 جرام نحو 15 جنيهًا. بلغ سعر كزبرة معبأة وزن 75 جرام نحو 8 جنيهات. بلغ سعر بقدونس معبأة وزن 75 جرام نحو 8 جنيهات. بلغ سعر جرجير معبأة وزن 75 جرام نحو 8 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.